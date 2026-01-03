Nicolás Maduro deverá ser levado ainda hoje para Nova Iorque

O Presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, deverá chegar hoje a Nova Iorque, no mesmo dia em que foi capturado em Caracas por militares dos Estados Unidos, depois de uma paragem na base de Guantánamo, em Cuba.

Fontes conhecedoras dos planos dos Estados Unidos disseram à estação CNN que, depois de serem capturados, Maduro e a mulher Cilia Flores foram detidos e embarcaram no navio Iwo Jima, da Marinha norte-americana.

Haverá uma paragem na base norte-americana de Guantánamo, em Cuba, antes de Nicolás Maduro e a mulher seguirem num avião do FBI (polícia federal) até Nova Iorque, noticiou a estação de televisão ABC.

Os Estados Unidos lançaram hoje "um ataque em grande escala contra a Venezuela", para capturar e julgar o líder venezuelano, Nicolás Maduro, e a mulher, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

O anúncio foi feito pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, horas depois do ataque contra Caracas, não sendo ainda claro quem vai dirigir a Venezuela após a queda de Maduro, e admitiu uma segunda ofensiva contra o país se for necessário.