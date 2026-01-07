Nómadas e locais juntam-se pela limpeza da Praia Formosa

Este sábado, 10 de Janeiro de 2026, a icónica Praia Formosa será palco de mais uma acção ambiental. A partir das 9h00, voluntários de várias nacionalidades vão reunir-se, num primeiro momento, junto ao bar 'On Water Academy' para uma manhã dedicada à preservação de um dos ex-libris do Funchal.

A iniciativa parte da comunidade de nómadas digitais residentes na Madeira, mas o convite é estendido a toda a população. O objectivo é claro: retribuir à sociedade madeirense o acolhimento através de um gesto cívico, cuidando do espaço que todos partilham.

Depressão Francis arrastou muito lixo para a orla costeira. Foto Orlando Drummond

Vítor Hugo, o habitual porta-voz desta iniciativa, explica que a acção já conta com auxílios importantes, desde logo a Câmara Municipal do Funchal, que "vai apoiar com o material de limpeza e a recolha do lixo", confirma.

O percurso planeado abrange uma das zonas mais movimentadas da orla costeira. A limpeza começará à saída do túnel da promenade - junto à Doca do Cavacas - e estender-se-á até ao Hotel Orca Praia.

É crucial fazer chegar às pessoas estas sinergias criadas à volta de uma acção voluntária, contribuindo e retribuindo à sociedade. Vítor Hugo

Todos os voluntários terão direito a um pequeno snack e café, cortesia do Hotel Orca Praia.

A direcção do Hotel Orca Praia também se juntou à causa. A unidade hoteleira não só irá promover a acção junto dos seus hóspedes, convidando-os a participar, como também oferecerá um momento de convívio no final. Todos os voluntários terão direito a um pequeno snack e café, gentilmente cedidos pela unidade hoteleira, para repor energias e celebrar o trabalho realizado.

O organizador sublinha que, embora os nómadas digitais sejam uma força motriz e "seguramente a maioria dos participantes", a união com os locais é o que torna, igualmente, este evento especial.

Publicação no grupo 'Ocorrências' gerou alguma discussão.

A passagem da Depressão Francis e os festejos de Ano Novo deixaram marcas no calhau. Quem passeou pela Praia Formosa nos últimos dias reparou que o areal e o calhau pedem socorro. A combinação da forte ondulação trazida pelo mau tempo com os resíduos das celebrações do espectáculo pirotécnico criaram um cenário que exige a intervenção de todos.

Na Praia Formosa ainda se encontram muitos vestígios do fogo-de-artifício lançado da passagem de ano, como tubos de cartão queimado, invólucros plásticos e restos de baterias de fogo-de-artifício. A recolha destes materiais químicos e queimados é prioritária para evitar que se desfaçam e contaminem a água - tal como ilustra uma publicação recente, no grupo de Facebook 'Ocorrências na Madeira'.

Empresa Pirotecnia Minhota Madeira, venho por este meio pedir que envie um funcionário seu (deve ter alguns), até à Praia Formosa a fim de limpar o que deixou sujo desde a noite de fim de ano! A praia formosa não é propriamente os outros pontos de fogo que são habituais e nem deveria ser! A Câmara Municipal do Funchal e a Frente Mar também deveriam estar a par da situação e tomar as devidas medidas (limpeza) imediata. O povo não agradece! Rubina Trindade

O temporal arrastou ainda muita madeira e vegetação para a costa. Embora seja material orgânico, em excesso dificulta a utilização da praia e pode esconder outros perigos.

A 'praga' das beatas escondidas entre o calhau continuam também a ser um dos maiores poluentes. São pequenas, tóxicas e exigem um olhar atento (e muita paciência) para serem removidas.

A estes juntam-se os microplásticos, para os detritos mais pequenos, a organização vai disponibilizar pinças ('tweezers'), permitindo aos voluntários removerem as pequenas partículas de plástico.

O que precisa de saber para participar

Se quer fazer parte desta "maré" de limpeza, aqui ficam os detalhes logísticos:

Data: Sábado, 10 de Janeiro de 2026.

Sábado, 10 de Janeiro de 2026. Ponto de Encontro: Bar On Water Academy, às 9h00.

Bar On Water Academy, às 9h00. O que levar: Sapatos confortáveis, roupa leve (agasalho quente, prevenindo a brisa marítima), água e protector solar.

Sapatos confortáveis, roupa leve (agasalho quente, prevenindo a brisa marítima), água e protector solar. Material fornecido: A organização disponibilizará sacos de plástico, luvas descartáveis e pinças para a recolha de detritos mais pequenos.

A organização lembra ainda que esta é uma atividade pet-friendly. "Os cães são bem-vindos a juntar-se", lê-se no cartaz do evento, incentivando as famílias a trazerem os seus animais de estimação para o passeio.

