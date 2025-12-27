Homem continua desaparecido no Porto da Cruz

João Gregório Rodrigues de Freitas, de 59 anos, residente no sítio do Larano, no Porto da Cruz, continua desaparecido desde a passada segunda-feira, dia 22 de Dezembro.

Ao DIÁRIO, um familiar adiantou que o homem foi visto pela última vez a usar um pullover com capuz azul, calças de ganga azuis, sapatilhas pretas e um boné azul.

Segundo o mesmo familiar, João Freitas terá sido visto na segunda-feira no Porto da Cruz, mais tarde na zona da estação de autocarros de Machico e, já ao final do dia, na Portela, no Caminho da Terra, transportando dois sacos de compras.

Na terça-feira, pelas 18h15, foi novamente avistado no Porto da Cruz e na zona da Maiata, não tendo regressado a casa desde então. Na quarta-feira, foi visto nos Maroços, perto do bar ‘Calçadinha’.

A família refere que, por motivos de saúde, é possível que o homem se encontre desorientado.

Os familiares apelam a quem tenha informações sobre o seu paradeiro que contacte a esquadra da PSP mais próxima.