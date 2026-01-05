Homem desaparecido na Boa Nova
Cisaltino Quintal, de 79 anos, está desaparecido desde esta tarde. O homem, residente na Lindinha, na Boa Nova, terá saído de casa pelas 15 horas.
Da última vez que foi visto vestia umas calças escuras e usava um casaco azul escuro.
Segundo disse o filho ao DIÁRIO, o homem tem Alzheimer e Parkinson.
A família pede a quem tiver alguma informação para entrar em contacto com a Polícia de Segurança Pública, onde já apresentou queixa, ou através do 962981968.
