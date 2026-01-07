Tempestade de neve cancela mais de 800 voos no aeroporto de Schiphol em Amesterdão

Mais de 800 voos com origem ou destino no aeroporto de Schiphol, em Amesterdão, foram hoje cancelados devido à tempestade de neve e ventos fortes, levando cerca de 1.000 passageiros a pernoitar no aeroporto, informaram as autoridades aeroportuárias.

O aeroporto de Schiphol, que na segunda-feira paralisou totalmente o espaço aéreo devido à falta de pistas operacionais por condições meteorológicas semelhantes, foi obrigado na noite de terça-feira a instalar camas e oferecer pequeno-almoço a pelo menos 1.000 passageiros cujos voos foram suspensos, segundo autoridades aeroportuárias locais.

No total, hoje foram cancelados 800 dos 1.100 voos previstos, embora as referidas autoridades tenham indicado, em comunicado, que são esperados mais cancelamentos durante o dia.

A maioria dos voos que permanecem em terra correspondem a viagens dentro da Europa e à companhia aérea KLM, indicou o aeroporto.

As condições meteorológicas, que incluem principalmente nevões, gelo e ventos fortes, obrigaram o Instituto Real Meteorológico dos Países Baixos (KNMI, na sigla em neerlandês) a ativar o alerta laranja em quase todo o país a partir das 5:00.

De acordo com as previsões da agência meteorológica estatal, a queda de neve pode atingir até 10 centímetros em algumas zonas, gerando também numerosos cancelamentos e atrasos no transporte ferroviário, com a interrupção dos comboios que circulam entre os Países Baixos e Londres e Paris.

Também ocorreram longos congestionamentos nas estradas holandesas, com engarrafamentos de até 700 quilómetros, levando o Governo do país a aconselhar evitar deslocações.

A tempestade de neve que assola a Europa também obrigou hoje ao cancelamento de um total de 40 voos no aeroporto internacional de Bruxelas e provocou a interrupção do tráfego ferroviário entre a Bélgica e os Países Baixos, bem como graves engarrafamentos nas estradas.