Microscópio Digital DTX 800 – Exploração sem limites

A Madeira Optics apresenta o Levenhuk DTX 800 LCD, um microscópio digital que leva a exploração microscópica a um novo patamar. Projectado para aplicações em microeletrónica, biologia, medicina, ciência forense e ciência dos materiais, este poderoso dispositivo oferece uma experiência de observação superior com tecnologia de ponta.

Com uma câmara digital de 4MP e um sensor CMOS sensível, o DTX 800 LCD gera imagens de alta qualidade exibidas em um ecrã IPS de 7 polegadas (1024x600px). O design ergonómico elimina a fadiga ocular e cervical, proporcionando um uso confortável para observações prolongadas. Além disso, a captura de imagens e vídeos é facilitada por múltiplas resoluções, com vídeos em 1440p a 30fps e fotos de até 16MP (interpolados).

O sistema de ampliação do microscópio varia de 20x a 300x opticamente, podendo atingir 1500x com zoom digital, tornando-o ideal para a análise detalhada de amostras biológicas, estruturas minerais, eletrônicos e objectos de precisão.

Conectividade e recursos avançados

O DTX 800 LCD conta com interfaces USB e HDMI, permitindo a conexão direta ao computador para análise detalhada ou saída para um monitor externo ou TV para apresentações em grande escala. Além disso, o microscópio suporta cartões microSD de até 128GB, garantindo amplo espaço para armazenamento de imagens e vídeos capturados.

A iluminação LED ajustável com filtro polarizador reduz reflexos indesejados ao observar superfícies brilhantes como metais, joias e cristais, garantindo maior precisão nas análises. A focagem manual com ajuste de 5–70mm oferece controle fino para obter sempre imagens nítidas.

O software incluído permite realizar medições de objectos, adicionar notas e desenhos às imagens e realizar análises detalhadas, tornando-o uma ferramenta essencial para pesquisadores e profissionais.

Mobilidade e autonomia

O Levenhuk DTX 800 LCD é alimentado por uma bateria de lítio de 2500mAh, que proporciona até 2 horas de uso contínuo após uma carga completa de 4,5 horas. O seu design portátil e interface intuitiva garantem facilidade de uso tanto para iniciantes quanto para usuários experientes.

Principais características:

Ampliação de até 1500x (300x óptico + zoom digital);

Câmara de 4MP para fotos e vídeos de alta resolução;

Tela IPS de 7” para observação sem esforço;

Iluminação LED ajustável com filtro polarizador;

Conexões USB e HDMI para transmissão de imagem;

Compatível com Windows e MacOS;

Bateria recarregável para uso portátil.

Liberte todo o potencial da exploração microscópica com o Levenhuk DTX 800 LCD. Descubra os mínimos detalhes do mundo invisível e leve sua pesquisa para outro nível!

Saiba mais em: www.madeiraoptics.com

Contacto: +351 924 485 850



