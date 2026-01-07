BYD ultrapassa 10.000 viaturas vendidas em Portugal desde 2023

A BYD, fabricante de veículos movidos a novas energias, ultrapassou as 10.000 viaturas vendidas em Portugal desde 2023, ano em que entrou neste mercado, foi ontem anunciado.

A chinesa BYD "atingiu um importante marco em Portugal e ultrapassou as 10.000 viaturas vendidas desde a sua chegada a território nacional, em 2023", indicou, em comunicado, a também fabricante de baterias elétricas.

Só no ano passado, a BYD matriculou 6.059 veículos ligeiros de passageiros, mais 94,1% face a 2024.

A nível internacional, a marca entregou, no ano passado, 4.602.436 viaturas.

No período em análise, a BYD exportou um recorde de 1.049.601 unidades, mais do que duplicando (145%) o número apurado em 2024.

Em 2025, a BYD estava presente em mais de 110 países e regiões.

A BYD ultrapassou a Tesla como maior fabricante de automóveis elétricos, após a empresa de Elon Musk ter registado uma queda de quase 9% na entrega de veículos no ano passado, de acordo com dados divulgados em 02 de janeiro.

A Tesla entregou cerca de 1,64 milhões de veículos em 2025, uma queda de quase 9% em relação ao ano anterior.

Por sua vez, a BYD, que vendeu 2,26 milhões de veículos no ano passado, é agora a maior fabricante de veículos elétricos.

A Tesla foi afetada por uma revolta dos clientes contra as políticas de direita de Elon Musk, bem como pela forte concorrência internacional, que fizeram as vendas caírem pelo segundo ano consecutivo.