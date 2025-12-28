Mais de 10.000 refugiados no Sudão em 72 horas devido a aumento da violência

Mais de 10 mil pessoas fugiram das suas casas nas regiões do Darfur do Norte e do Kordofan do Sul, situados no oeste e sul do Sudão, nas últimas 72 horas, informou a agência de migração da ONU.

Na quinta e sexta-feira, mais de 7.000 residentes abandonaram as cidades de Kernoi e Oum Baru, no Darfur do Norte, perto da fronteira com o Chade, devido a um aumento da violência, indicou a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Entre quarta e sexta-feira, aproximadamente 3.100 pessoas fugiram de Kaduqli, a capital do Kordofan do Sul, que está cercada pelas Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês) há mais de 18 meses, segundo a OIM.

Na cidade de Kaduqli, onde foi declarada a fome em novembro, as organizações humanitárias evacuaram as suas equipas após a retirada da base logística da ONU, de acordo com uma fonte local citada pela AFP.

A guerra entre o exército sudanês e as RSF já fez, desde abril de 2023, dezenas de milhares de mortos, 11 milhões de deslocados e desencadeou a pior crise humanitária do mundo, segundo a ONU.

A captura de El-Fasher, capital do Darfur do Norte, pelas RSF no final de outubro, já tinha provocado o êxodo de mais de 107.000 civis, ainda de acordo com a OIM.

Nos últimos dias, os paramilitares avançaram para oeste através de enclaves habitados pelo grupo étnico Zaghawa, anteriormente controlados por milícias aliadas ao exército.

Na sexta-feira, dois soldados chadianos foram mortos por um drone das RSF que atingiu a cidade fronteiriça de Tiné, disse uma fonte militar chadiana à AFP.

Controlando um terço do território sudanês, as RSF concentram agora as suas ofensivas no vizinho Kordofan, uma região rica em petróleo, ouro e terras férteis, procurando recapturar o corredor central do Sudão que liga o Darfur à capital, Cartum.

A guerra no Sudão dividiu o país em dois: o exército controla o norte, o leste e o centro, enquanto as RSF dominam a região do Darfur e, com os seus aliados, algumas partes do sul.