Número de veículos vendidos em Portugal cresceu 6,2% para 264.821 em 2025

O número de novos veículos colocados em circulação atingiu 264.821 no acumulado de 2025, o que representa um aumento de 6,2% face ao mesmo período de 2024, divulgou ontem a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

De janeiro a dezembro as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 225.039 unidades, o que se traduziu num crescimento de 7,3% relativamente a período homólogo de 2024.

Em 2025, 69,7% dos novos veículos ligeiros de passageiros eram movidos a outros tipos de energia, nomeadamente elétricos ou híbridos e, em particular, 23,2% dos novos veículos ligeiros de passageiros eram elétricos.

Relativamente aos veículos pesados, nos doze meses de 2025 as matrículas desta categoria totalizaram 7.481 unidades, o que representou um aumento do mercado de 3,2% face ao mesmo período de 2024.

No mês de dezembro apenas foram matriculados em Portugal 24.978 veículos automóveis, ou seja, mais 3% que no mesmo mês de 2024. Destes 24.978 veículos, 20.879 foram ligeiros de passageiros o que representa um aumento de 3,5% face ao período homólogo.

O mercado de ligeiros de mercadorias registou, no último mês de 2025, uma evolução negativa de 2,2% face ao mês homólogo do ano anterior, situando-se em 3.498 unidades matriculadas.

Quanto ao mercado de veículos pesados, o qual engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, em dezembro de 2025 verificou-se um aumento de 24,4% em relação ao mês homólogo de 2024, tendo sido comercializados 601 veículos desta categoria.