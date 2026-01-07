Universidade de Aveiro pesquisa materiais para novas próteses de animais

A Universidade de Aveiro (UA) está a desenvolver uma investigação dedicada à pesquisa de materiais e interação óssea para a criação de próteses para animais, revelou ontem fonte académica.

A equipa da UA, liderada por Manuel Graça, é responsável pela primeira fase do projeto PetBionic, com uma investigação centrada na pesquisa de materiais e da sua interação com o osso.

"O estudo envolve novos revestimentos osteoindutores e antibacterianos para otimizar a integração do implante no organismo animal, através de nanotecnologia e física aplicada", explica uma nota de imprensa da Universidade.

O projeto PetBionic pretende desenvolver "próteses biónicas inovadoras para animais de companhia com lesões graves", sendo cofinanciado pelo programa COMPETE 2030.

As próteses biónicas integram sensores para monitorização em tempo real de parâmetros como a densidade óssea com análise de dados por inteligência artificial.

"A tecnologia desenvolvida poderá ser transposta para a medicina humana", admite a equipa de investigação, integrada num consórcio liderado pelo Hospital Veterinário de S. Bento, que inclui a Composites Kingdom que assegura o fabrico e a resistência dos implantes.

O investimento previsto no projeto ultrapassa 1,6 milhões de euros, contando com um apoio de fundos europeus num valor superior a um milhão de euros, e deverá estar concluído no final de 2027.