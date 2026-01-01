Novo autarca de Nova Iorque proclama "nova era" para a cidade durante tomada de posse

O novo autarca de Nova Iorque, o democrata Zohran Mamdani, proclamou hoje uma "nova era" para a cidade, durante o seu discurso de tomada de posse perante milhares de pessoas, no qual se comprometeu a governar para todos.

"Sei que alguns veem esta administração com desconfiança ou desprezo, ou consideram a política irremediavelmente falida e, embora apenas a ação mude as ideias, prometo-vos o seguinte: se são nova-iorquinos, eu sou o vosso presidente da câmara", declarou após prestar o juramento de posse, dirigido pelo senador de esquerda Bernie Sanders.

Madani, de 34 anos e muçulmano, fez o juramento sobre um exemplar do Corão da família e proferiu um discurso unificador, aludindo à diversidade social que caracteriza Nova Iorque e pedindo coragem para cumprir as suas promessas de combater o elevado custo de vida e tornar a cidade acessível.

"Disseram-me que este é o momento de reajustar as expectativas, que devo aproveitar esta oportunidade para encorajar os nova-iorquinos a pedirem pouco e a esperarem ainda menos. Não o farei", afirmou.

Defendendo "o calor do coletivismo" em oposição à "frieza do individualismo desenfreado", o novo autarca referiu também, ao longo do seu discurso de 20 minutos, que é possível demonstrar que "a esquerda pode governar" e "liderar pelo exemplo", numa fase em que a administração norte-americana é dirigida pela direita republicana do Presidente Donald Trump.

"Fui eleito como socialista democrático e governarei como socialista democrático", afirmou.

Mamdani comprometeu-se com uma "agenda de segurança, acessibilidade e abundância" e sugeriu que iria reforçar a função pública, criticando as administrações anteriores por "recorrerem ao setor privado enquanto aceitavam a mediocridade daqueles que serviam o público".

O novo presidente da câmara assinalou ainda uma "reforma do sistema de impostos sobre a propriedade com falhas" e um "departamento de segurança comunitária que abordará a crise de saúde mental e permitirá que a polícia se concentre no seu trabalho".

Milhares de pessoas compareceram para apoiar Mamdani na sua tomada de posse, apesar do frio intenso, incluindo políticos e cidadãos comuns, e também celebridades como os atores John Turturro e Susan Sarandon.

Sanders, uma das inspirações de Mamdani, dirigiu o juramento de posse, após um discurso em que defendeu "um governo que funcione para todos, não apenas para os ricos" e elogiou o autarca por mobilizar os eleitores num mundo que está a "perder a fé" na democracia.

"Partilhou os seus sonhos e esperanças para o futuro desta cidade e, nesse processo, enfrentou o 'establishment' democrata e republicano, o Presidente dos Estados Unidos e alguns oligarcas extremamente ricos, e derrotou-os na maior reviravolta política da história moderna norte-americana", comentou o senador.

O senador democrata afirmou ainda que Mamdani não é comunista nem radical, como os seus opositores o rotulam, uma vez que promete medidas que "os países de todo o mundo fazem há anos", como habitação acessível, creches e autocarros gratuitos.

Mamdani nasceu em Kampala, no Uganda, filho da cineasta Mira Nair e de Mahmood Mamdani, académico e escritor.

A sua família mudou-se para Nova Iorque quando tinha 7 anos e cresceu numa cidade pós-11 de Setembro, onde os muçulmanos nem sempre se sentiam bem-vindos no seguimento dos ataques terroristas em 2001 da al-Qaida, até se tornar cidadão norte-americano em 2018.

Trabalhou em campanhas políticas para candidatos democratas na cidade antes de se candidatar a um cargo público, conquistando um lugar na Assembleia Estadual em 2020 para representar uma parte do bairro de Queens.

Mamdani herda uma cidade em ascensão, após anos de lenta recuperação da pandemia de covid-19.

Os crimes violentos caíram para os níveis pré-pandémicos, os turistas estão de volta e o desemprego, que disparou durante os anos da pandemia, também regressou aos níveis anteriores.

Ainda assim, persistem profundas preocupações com os preços elevados e o aumento das rendas de habitação na cidade.

Terá também de lidar com o Presidente norte-americano, Donald Trump.

Durante a campanha eleitoral, Trump ameaçou reter os fundos federais destinados a Nova Iorque caso Mamdani ganhasse e ponderou enviar tropas da Guarda Nacional para a cidade.

Mas acabou por surpreender apoiantes e opositores ao convidar o autarca democrata entretanto eleito para uma visita à Casa Branca, no que acabou por ser um encontro cordial em novembro passado.

"Quero que ele faça um grande trabalho e vou ajudá-lo a fazer um grande trabalho", disse Trump.

Ainda assim, é quase certo que as tensões entre os dois líderes irão ressurgir, dadas as suas profundas divergências políticas, particularmente em relação à imigração.