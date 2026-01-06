Morreu Alex Felipe, campeão europeu de futsal pelo Sporting, aos 32 anos

O futsalista internacional brasileiro Alex Felipe, campeão europeu pelo Sporting em 2018/19, morreu hoje aos 32 anos, após um jogo pelos russos do Norilsk Nickel, anunciaram os 'leões', que o ala representou entre 2018 e 2020.

"O Sporting manifesta o seu profundo pesar pela morte de Alex, ex-futsalista dos 'leões', que faleceu de forma repentina aos 32 anos", lê-se numa nota de condolências emitida no sítio oficial dos lisboetas na Internet.

De acordo com a imprensa, Alex Felipe perdeu os sentidos no aeroporto de Ukhta e desmaiou quando se preparava para embarcar com o plantel do Norilsk Nickel num voo para Moscovo, não resistindo às manobras de reanimação com desfibrilador, com o óbito a ser declarado no local.

Horas antes, o líder isolado do campeonato tinha empatado na visita ao campeão Ukhta (2-2), na primeira mão das meias-finais da Taça da Rússia.

"O Sporting endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de esforço e dedicação ao clube", frisaram os 'leões', segundo de três emblemas europeus na carreira de Alex Felipe.

O ala tinha ingressado no Norilsk Nickel em 2020, na sequência de duas épocas com o Sporting, no qual juntou a primeira de duas Ligas dos Campeões da história 'leonina' a duas Taças de Portugal e uma Supertaça, num total de 35 golos em 67 jogos.

Vencedor da Copa América pela seleção principal do Brasil, em 2017, por entre oito internacionalizações e dois tentos, Alex Felipe alinhou ainda por Corinthians e Joinville e ganhou um campeonato e uma Taça do Rei de Espanha ao serviço do Inter Movistar em 2014/15, na companhia dos ex-internacionais portugueses Ricardinho e Cardinal.