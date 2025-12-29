Sporting mais perto do topo e Benfica fica mais longe

O Sporting goleou hoje o Rio Ave e ficou mais perto do líder FC Porto, que joga no domingo, enquanto o Benfica empatou com o Sporting de Braga e está mais longe do topo da I Liga de futebol.

Os 'leões' obtiveram a terceira vitória consecutiva no campeonato (4-0), com três golos do 'imparável' colombiano Luis Suárez (34, 60 e 61), que ainda teve tempo para assistir o uruguaio Maxi Araújo, aos 53.

Além de ser considerado o melhor da partida da 16.ª jornada, Suárez igualou o grego Vangelis Pavlidis na lista dos melhores marcadores da I Liga, ambos com 14 golos, horas depois de o empate do Benfica na deslocação ao campo do Sporting de Braga (2-2).

Com a vitória, o Sporting (41 pontos) ficou provisoriamente a apenas dois pontos dos 'dragões', que recebem na segunda-feira o AVS, ao passo que o Benfica soma 36 e segue no terceiro posto.

Os 'guerreiros' do Minho são quintos, com 26, menos um do que o Gil Vicente, que foi empatar fora a duas bolas com o Arouca, registando o quarto empate consecutivo no campeonato.

Já o duelo entre o Casa Pia (15.º, com 14 pontos) e o Vitória de Guimarães (sétimo, com 22) terminou empatado a 'zero'.