Caso da ‘generala’ madeirense eclodiu há 32 anos

Foi há precisamente 32 anos que uma reportagem da RTP colocou a nu toda a história de Maria Teresa, que se fazia passar por um general e acabou por pedir dinheiro emprestado a várias pessoas, sem o devolver.

O DIÁRIO divulgou o caso a 5 de Janeiro de 1993, dando conta de que o julgamento da madeirense teria início em Fevereiro desse mesmo ano, em Lisboa, onde residia. A ‘generala’, como viria a ficar conhecida, usada farda militar e participou em vários eventos nessa condição. Junto dos vizinhos recolheu grande simpatia, levando-os a emprestarem dinheiro sem grande resistência. No entanto, Maria Teresa acabaria por nunca devolver esses montantes.

Quem com ela privava acreditava piamente tratar-se de um homem. Uma vez que mantinha um relacionamento com Maria Joaquina, todos acreditavam que o general Tito era mesmo um homem. A trapalhada só seria descoberta quando tentou pedir uma pensão ao Estado. Foi acusada de burla agravada e de falsa identidade.

A história rocambolesca de Maria Teresinha acabaria por virar uma séria. Em 2020 a SIC produziu ‘A Generala’, baseada nesse mesmo caso. O elenco principal contava com Soraia Chaves e Carolina Carvalho.

“Uma rapariga das ilhas simula o suicídio depois de um desgosto de amor. Decidida a renascer noutro local, faz-se passar por um respeitado general. O insuspeito cargo é o caminho perfeito para cometer burlas. Mas será que se consegue enganar toda a gente... para sempre?”, questionava a sinopse.