ARTE.M inicia ano cultural com projecto feminista europeu

A associação cultural e artística ARTE.M deu início à nova temporada cultural na Madeira com uma actividade de inspiração feminista, desenvolvida no âmbito do programa Erasmus+.

A iniciativa integra o projecto 'ADU Rococo – Raise of Competence and Collaboration' e acolhe na Região um grupo de mulheres provenientes de zonas rurais da Polónia, ligadas à associação KobieTV Łódź.

O projecto, realizado em parceria com o ARTHub Madeira e o Art Center Caravel, arrancou com sessões de arteterapia, colagem artística e fotografia criativa, utilizando a arte como ferramenta de auto-expressão, empoderamento feminino e aprendizagem ao longo da vida.

Para muitas das participantes, esta é a primeira experiência internacional.

O programa inclui ainda visitas a entidades parceiras da ARTE.M, entre as quais a UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta, reforçando a ligação entre criação artística, direitos das mulheres e participação activa na sociedade, num intercâmbio cultural europeu que assinala o início do novo ano cultural na Madeira.