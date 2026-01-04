Sporting contrata extremo brasileiro Luís Guilherme ao West Ham

O extremo brasileiro Luís Guilherme, de 19 anos, vai jogar no Sporting nas próximas quatro temporadas, até 2030, anunciaram hoje os bicampeões portugueses de futebol, que o contrataram aos ingleses do West Ham.

"Aí está o primeiro reforço de inverno do Sporting Clube de Portugal. Luís Guilherme, de 19 anos, assinou este domingo um contrato válido até 2030", pode ler-se no comunicado dos bicampeões nacionais, que informam ainda que o jogador ficou "blindado por uma cláusula de rescisão fixada nos 80 milhões de euros".

O extremo-esquerdo, internacional sub-20 pelo Brasil, é formado no Palmeiras, com o qual foi campeão brasileiro com Abel Ferreira ao leme, e depois transferiu-se para a Europa em 2024/25, pela porta do West Ham.

Pelos 'hammers', fez 13 jogos na época transata e, nesta temporada, outros cinco, três deles com Nuno Espírito Santo no comando técnico do clube londrino.

"Estou muito feliz por chegar a este clube gigantesco que é o Sporting CP. Desde a minha primeira conversa com o director que me falaram muito bem do clube, de ser um ambiente muito familiar, onde os jogadores acolhem bem quem chega. Estou muito feliz, muito realizado e espero poder ajudar ao máximo a nossa equipa", dizer o novo reforço dos 'leões', em declarações ao site oficial.

Luís Guilherme disse ter tido várias conversas com jogadores e técnicos que passaram por Alcochete: "O Mateus Fernandes sempre me falou muito bem do Sporting CP, da estrutura e do ambiente. Quando lhe disse que vinha para cá, ficou muito feliz e desejou-me toda a sorte do mundo", contou, deixando também palavras de agradecimento a Abel Ferreira.

"Ligou-me, falou muito bem do clube e desejou-me sorte. Foi ele que me lançou profissionalmente no Palmeiras e só tenho a agradecer-lhe por tudo", frisou.

Este é o primeiro reforço da janela de transferências de inverno para os 'leões', que seguem no segundo lugar do campeonato, a sete pontos do líder, o FC Porto.