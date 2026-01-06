Leitores do DIÁRIO vão manifestar preferências

Os leitores do DIÁRIO vão poder manifestar preferências sobre os candidatos às Presidenciais de 2026.

Para tal, basta acederem a partir da meia-noite de hoje a https://inquerito.dnoticias.pt/e escolher uma opção em cada um dos sete itens colocados no inquérito, em que vão ser aferidos várias aspectos, desde a intenção de voto à percepção de vitória, desempenho na campanha e eventuais desistências.

Eis as setes questões do inquérito:

1. Em que candidato tenciona votar?

2. Quem vai vencer as eleições?

3. Qual o candidato que melhor serve os interesses da Madeira?

4. Quem denota equívocos sobe as competências do Presidente da República?

5. Quem tem feito melhor campanha?

6. Qual dos 11 candidatos vai desistir?

7. Haverá segunda volta?

As votações serão abertas à meia-noite de hoje e decorrem até às 17h de 13 de Janeiro. Os resultados serão publicados na edição impressa de 14 de Janeiro, bem como nas nossas plataformas digitais.

As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de Janeiro e há 11 candidatos na corrida: Henrique Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes, António José Seguro, André Ventura, João Cotrim de Figueiredo, Jorge Pinto, Catarina Martins, António Filipe, Humberto Correia, André Pestana e Manuel João Vieira.