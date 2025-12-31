'Perdão' é a notícia do ano

Leitores e Departamento Editorial são unânimes. A notícia do DIÁRIO mais impactante deste ano teve como título ‘Mulher perdoa agressor e caso não será julgado’.

Uma revelação que surgiu em manchete na edição de 21 de Dezembro na qual recordámos que as imagens do bombeiro de Machico a bater na mulher na presença do filho de 9 anos, captadas em vídeo, chocaram o País no passado mês de Agosto, mas apesar de detido na altura e sujeito inicialmente à medida de coacção de prisão preventiva, o suspeito foi perdoado pela vítima, que alegou “um acto isolado”, e o processo foi suspenso.

Esta notícia obteve 20 dos 27 votos dos profissionais do DIÁRIO e 44,1% das escolhas dos leitores que até às 17 horas de ontem participaram na votação dos factos e protagonistas de 2025, que esteve disponível desde o passado domingo em https://2025.dnoticias.pt.

A redacção do DIÁRIO atribui ainda 4 votos à notícia ‘PJ investigou 260 abusos de menores em três anos’; 2 votos ao ‘Atraso nos reembolsos do IASAÚDE’ e um voto a ‘Mais de metade das taxas moderadoras está por pagar’. Os leitores também colocaram a investigação da PJ e a demora no pagamento de reembolsos em segundo e terceiro lugares.

Quanto aos restantes 8 itens, os leitores divergiram das escolhas dos profissionais do DIÁRIO em quatro situações (número, palavra, facto nacional e figura internacional), mas coincidem nas restantes vertentes.

Para ajudar a comparar, lembrámos que as escolhas da Redacção do DIÁRIO foram, em termos de factos, para ‘Queixas sobre a falta de habitação’ e ‘Governo limita e controla carga nos percursos pedestres’, bem como ‘Descarrilamento do Elevador da Glória’ e ‘Genocídio na Faixa de Gaza’. As personalidades escolhidas foram os NAPA, Luís Montenegro e Corina Machado. O número do ano esteve relacionado com os ‘7 mil madeirenses que são apoiados pelo Banco Alimentar’, enquanto ‘Eleições’ foi escolhida como a palavra do ano que agora termina.

4.234 votos do leitores

A participação dos leitores do DIÁRIO nas escolhas dos factos e protagonistas de 2025 rendeu 4.234 votos nas nove categorias, divididos desta forma:

A categoria mas participada foi a de personalidades da Madeira, que teve disputa acesa entre os NAPA e Madalena Costa, mas que motivou várias sugestões de figuras, muito dispersas, embora com 30 a indicarem Élvio Sousa, 4 o seu irmão Filipe e 3 Élia Ascensão. O deputado do PSD Carlos Fernandes teve 20 indicações, vários secretários regionais surgiram com 2 a 3 votos cada, como Eduardo Jesus, José Manuel Rodrigues ou a Nuno Morna, Joana Martins, Edgar Silva entre outros. Eis a votação do leitores nesta categoria: