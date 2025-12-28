Leitores do DIÁRIO podem votar a partir de hoje nos factos e protagonistas de 2025

Depois das votações do Departamento Editorial do DIÁRIO, cujos resultados poderá ler na edição impressa deste domingo, saiba que, a partir de hoje e até às 17 horas da próxima terça-feira, 30 de Dezembro, todos os leitores vão poder fazer as suas escolhas sobre os factos e protagonistas de 2025.

Entrada de jogadores ilegais passou por clubes madeirenses Confira os destaques da primeira página do DIÁRIO de hoje

Para tal basta aceder a https://2025.dnoticias.pt e escolher uma opção em cada um dos nove itens.

Os resultados serão publicados na edição impressa de 31 de Dezembro e nas nossas plataformas digitais.

Ainda faltam quatro momentos

De resto, até à passagem de ano há quatro edições do DIÁRIO com espaço dedicado a balanços a 2025 e perspectivas de 2026.

A saber:

Vozes e silêncios

Na edição de segunda-feira vamos reflectir sobre o muito que foi dito e homenagear os que partiram

O Futuro já começou

O que aprendemos com 2025, as 12 grandes tendências e o que fica por fazer estão em destaque na edição de 30.12.

O Ano em Imagens

O poder do olhar resume experiências na última edição do ano.

O que vai marcar 2026?

A 1 de Janeiro confira o que vai estar na ordem dia no próximo ano.