Leitores do DIÁRIO podem votar a partir de hoje nos factos e protagonistas de 2025
Depois das votações do Departamento Editorial do DIÁRIO, cujos resultados poderá ler na edição impressa deste domingo, saiba que, a partir de hoje e até às 17 horas da próxima terça-feira, 30 de Dezembro, todos os leitores vão poder fazer as suas escolhas sobre os factos e protagonistas de 2025.
Entrada de jogadores ilegais passou por clubes madeirenses
Confira os destaques da primeira página do DIÁRIO de hoje
Para tal basta aceder a https://2025.dnoticias.pt e escolher uma opção em cada um dos nove itens.
Os resultados serão publicados na edição impressa de 31 de Dezembro e nas nossas plataformas digitais.
Ainda faltam quatro momentos
De resto, até à passagem de ano há quatro edições do DIÁRIO com espaço dedicado a balanços a 2025 e perspectivas de 2026.
A saber:
Vozes e silêncios
Na edição de segunda-feira vamos reflectir sobre o muito que foi dito e homenagear os que partiram
O Futuro já começou
O que aprendemos com 2025, as 12 grandes tendências e o que fica por fazer estão em destaque na edição de 30.12.
O Ano em Imagens
O poder do olhar resume experiências na última edição do ano.
O que vai marcar 2026?
A 1 de Janeiro confira o que vai estar na ordem dia no próximo ano.