Votações dos leitores encerram às 17h

Depois das votações do Departamento Editorial do DIÁRIO, cujos resultados leu na nossa edição impressa nos últimos dias, os leitores podem continuar a fazer as suas escolhas sobre os factos e protagonistas de 2025.

Para tal basta aceder a https://2025.dnoticias.pt e escolher uma opção em cada um dos nove itens. As votações, que decorrem desde domingo e já mobilizaram centenas de leitores, estão abertas até às 17h de hoje.

Os resultados serão publicados na edição impressa de amanhã, 31 de Dezembro, e nas nossas plataformas digitais. Edição de quarta-feira que resume o ano em 25 imagens e mostra o que o DIÁRIO fez pela Madeira.

As perspectivas para 2026 surgem na edição de 1 de Janeiro que como é habitual chega às bancas e à casa dos assinantes na tarde e noite de amanhã.