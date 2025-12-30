DIÁRIO passa a custar 1 euro e 50 cêntimos

O Conselho de Gerência da EDN decidiu actualizar o preço de capa do DIÁRIO, que a partir de 1 Janeiro passa a custar 1 euro e 50 cêntimos. Aumento que não se reflecte no valor da assinatura, cuja campanha está em curso.

Eis o comunicado da Gerência da EDN, publicado na edição impressa de hoje:

Tendo em conta o significativo acréscimo de custos que se verificou ao longo dos últimos anos, em resultado da conjuntura desfavorável e com impacto directo nos factores de produção, sem actualização de preços desde 2022, vem por este meio a Empresa Diário de Notícias comunicar o ajuste no preço de capa do Diário de € 1,30 para € 1,50, com efeito a partir de 1 de Janeiro de 2026. Esta medida é considerada indispensável para a sustentabilidade financeira e social da EDN, por forma a não descurar os padrões de rigor, independência e qualidade de conteúdos que caracterizam o DIÁRIO.

A Gerência