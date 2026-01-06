Ciclo de Concertos de Alunos do Conservatório com entrada gratuita

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode dá início, este novo ano, a uma nova edição do Ciclo de Concertos de Alunos, promovendo uma série de actuações protagonizadas por alunos do Curso Profissional de Instrumentista, do Curso Profissional de Instrumentista Jazz e do Ensino Artístico Especializado.

Os concertos terão lugar no Salão Nobre do Conservatório, com início marcado para as 20h30, e têm entrada livre, reforçando a abertura da instituição à comunidade e ao público em geral.

Em nota emitida, o Conservatório destaca que este ciclo de espectáculos "constitui um espaço privilegiado de partilha artística e prática performativa, permitindo aos alunos desenvolver a sua experiência de palco, aprofundar competências técnicas e musicais e consolidar o seu percurso artístico num contexto real de apresentação pública". Para a comunidade, trata-se de uma oportunidade de acompanhar de perto o trabalho formativo desenvolvido no Conservatório e de contactar com diferentes repertórios e formações musicais.

Ao longo desta edição, o Ciclo de Concertos contará com a participação de novos alunos, integrando diferentes áreas e níveis de formação, refletindo a diversidade e a dinâmica do ensino artístico ministrado na instituição.

Deste modo, o Conservatório convida toda a comunidade a assistir a estes momentos musicais, que refletem o trabalho contínuo desenvolvido por alunos e professores ao longo do ano letivo.

Agenda:

• 09/01/2026 – “Pianíssimo I” (Piano Concert)

• 16/01/2026 – “Pianíssimo II” (Piano Concert)

• 23/01/2026 – “Musical winter” (Piano & Chamber Music Concert)

• 30/01/2026 – “Musical winter breezes” (Euphonium, Trumpet & Trombone Concert)

• 20/02/2026 – “Winter musical strings I” (Violin Concert)

• 27/02/2026 – “Winter musical strings II” (Mandolin & Guitar Concert)

• 06/03/2026 – “CelloNíssimo” (Piano & Cello Concert)

• 17/03/2026 – “From the Baroque to Romanticism” (Violin Concert)

• 20/03/2026 – “Musical equinox” (Violin Concert)

• 27/03/2026 – “Roots and Routes of the Madeiran Chordophones” (Madeiran Chordophones Concert)

Professores e Acompanhadores:

09/01/2026 – Iryna Kózina e Cristina Pliousnina

16/01/2026 – Honor O’hea e Robert Andres

23/01/2026 – Iryna Kózina e Cristina Pliousnina

30/01/2026 – Alexandre Andrade, Fabien Filipe, Pedro Pinto, Anikó Harangi, Tetiana Semenova

20/02/2026 – Norberto Gomes, Anikó Harangi

27/02/2026 – Teresa Leão, Ricardo Mota, Hugo Ferreira, Rebeca Oliveira, Nuno Basílio

06/03/2026 – Cristina Pliousnina, Jaime Dias e Tetiana Semenova

17/03/2026 – Elena Kononenko, Valeriy Perzhan, Tetiana Semenova

20/03/2026 – Yuriy Kyrychenko, Tetiana Semenova, Anikó Harangi

27/03/2026 – Roberto Moniz, Pedro Gonçalves