Concertos de Natal, presépios e solidariedade

O Natal continua bem presente nas iniciativas da Região Autónoma da Madeira. Nesta última segunda-feira do ano, 29 de Dezembro, há concertos, presépios e um evento solidário a acontecer.

Confira as iniciativas que marcam este que é o tricentésimo sexagésimo quarto dia do ano, em que faltam dois dias para o fim de 2025:

- 11h30 - Cerimónia de entrega do Euro Solidário no Savoy Palace. A iniciativa contará com a presença de seis instituições beneficiárias;

- 12h30 - O deputado do JPP Élvio Sousa promove uma conferência de imprensa na sala de imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira;

- 15 horas - Concurso de Presépios em São Roque do Faial com a visita do Júri;

- 15h30 - O secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, e a secretária regional de Educação, Elsa Fernandes, deslocam-se aos escritórios da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira – SDM, na Zona Franca no Caniçal, onde participam na cerimónia de entrega dos Prémios Escolares Zona Franca 2025;

- 18 horas - O Grupo PortoBay promove um Concerto de Natal com o pianista Rafael Kyrychenko no Hotel The Cliff Bay;

- 20 horas - Concerto de Natal e Mercadinho de Natal na Frente Mar da Ribeira Brava.

- 20 horas - A Igreja Matriz da Ribeira Brava acolhe o Concerto de Natal 2025, uma iniciativa organizada pela Paróquia da Ribeira Brava e pela Escola-Projecto 'Mais e Melhor Música'.

Principais acontecimentos registados a 29 de Dezembro:

1864 - É posto à venda, em Lisboa, o primeiro número do Diário de Notícias, fundado por Eduardo Coelho e Tomás Quintino Antunes.

1890 - Cerca de 400 índios Sioux são chacinados na batalha de Wounded Knee, Dakota do Sul, por tropas norte-americanas.

1891 - Thomas Edison obtém a patente da rádio sem fios.

1895 - Prisão de Gungunhana, em Chaimite, Moçambique.

1916 - É publicado o livro A Portrait of the Artist as a Young Man "Retrato do Artista enquanto Jovem", do escritor irlandês James Joyce, nos Estados Unidos.

1940 - II Guerra Mundial. A aviação da Alemanha nazi inicia o lançamento de bombas incendiárias sobre Londres.

1946 - O funeral do cientista Abel de Lima Salazar, no Porto, transforma-se numa manifestação de protesto contra a ditadura do Estado Novo.

1950 - A Comissão Inter-Associações, a Associação Académica de Coimbra e a Comissão Provisória do Porto contestam a proibição da Semana Universitária e do Congresso Nacional de Estudantes, pelo Governo de Oliveira Salazar.

1950 - Aprovação da Lei Cellar-Kefauver pelo Congresso dos Estados Unidos, lei anti-monopólio, tentou impedir fusões verticais e de conglomerados ao proibir empresas de comprar ativos de concorrentes quando isso resultasse em concorrência reduzida, nos Estados Unidos.

1959 - É inaugurado o Metropolitano de Lisboa. A rede consiste numa linha em Y constituída por dois troços distintos, Sete Rios (atualmente, Jardim Zoológico) -- Rotunda (atualmente, Marquês de Pombal) e Entre Campos -- Rotunda (Marquês de Pombal), confluindo num troço comum, Rotunda (Marquês de Pombal) -- Restauradores. Tem 11 estações e um comprimento de 6,5 km.

1962 - Tropas das Nações Unidas (ONU) ocupam Elizabethville, no Catanga.

1971 - O Reino Unido inicia a retirada das tropas estacionadas na Ilha de Malta.

1973 - O Presidente das Filipinas, Ferdinando Marcos, põe termo às eleições livres no país e assume o poder pessoal e absoluto.

1975 - A explosão de uma bomba no aeroporto de La Guardia, em Nova Iorque, Estados Unidos, causa a morte de 11 pessoas.

1980 - O Presidente dos Estados Unidos, James Carter, recusa o pagamento de qualquer resgate para garantir a libertação dos 52 reféns norte-americanos detidos no Irão.

1985 - A URSS acusa os Estados Unidos de violação do Tratado de mísseis anti-balísticos, assinado em 1972, com o teste nuclear subterrâneo no deserto de Nevada.

1989 - Václav Havel, 53 anos, veterano dissidente da Carta 77, defensor dos Direitos Humanos, assume a Presidência da República da Checoslováquia.

1993 - Portugal e Israel assinam, em Jerusalém, o acordo, por troca de notas, sobre Supressão de Vistos.

1994 - O empresário António Champalimaud passa a controlar o maior grupo bancário privado português, com activos consolidados superiores a quatro mil milhões de contos, após a concretização da compra do Banco Totta & Açores.

1996 - É assinado um acordo de paz entre a Unidade Revolucionária guatemalteca e o Governo do Presidente Alvaro Arzu, pondo fim a 36 anos de guerra civil na Guatemala.

1998 - Os líderes Khmer Vermelho, do Camboja, retratam-se publicamente pelo genocídio de mais de um milhão de pessoas, nos anos 1970.

2001 - Protestos violentos em Buenos Aires, Argentina, pela grave crise económica leva à retenção dos depósitos na banca. Manifestantes lançam fogo ao Parlamento.

2003 - A acusação do Ministério Público no processo Casa Pia incide em 10 dos 13 arguidos.

2006 - O Instituto Português de Meteorologia revela que o ano de 2006 foi um dos cinco mais quentes desde 1931 em Portugal Continental, com a temperatura a subir um grau em relação à média dos últimos 40 anos.

2006 - O treinador português José Mourinho, líder dos ingleses do Chelsea, é eleito, pelo terceiro ano consecutivo, o melhor técnico da Europa, num inquérito realizado pelo jornal uruguaio "El País".

2008 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, anuncia a promulgação do Estatuto Político-Administrativo dos Açores, mas faz fortes críticas à lei.

2012 - A Assembleia-geral das Nações Unidas (ONU) aprova uma resolução para a elevação do estatuto da Palestina a Estado observador não-membro. O mesmo que tem o Vaticano.

2013 - Pelo menos 18 pessoas morrem e mais de 40 ficaram feridas durante o ataque de uma bombista suicida numa estação de comboios de Volgograd, antiga Estalinegrado, em Moscovo.

2020 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o Orçamento do Estado para 2021 considerando as "complexas condições" da sua elaboração e urgência de entrada em vigor, mas apontou-lhe "limitações a maior ênfase social" ou "não acolhimento" de pretensões empresariais.

2022 - Pedro Nuno Santos pede a demissão de ministro das Infraestruturas, aceite primeiro-ministro, António Costa. "Face à perceção pública e ao sentimento coletivo gerados em torno" do caso da TAP, decidiu "assumir a responsabilidade política e apresentar a sua demissão". Também o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Mendes, apresentou a demissão.

2023 - O Maine torna-se o segundo Estado norte-americano a considerar o ex-presidente Donald Trump inelegível para as presidenciais de 2024, determinando a retirada do nome do republicano nas primárias, devido às suas ações durante as eleições de 2020.

2024 - À exceção de dois sobreviventes, são confirmadas como mortas as restantes 179 pessoas a bordo do avião da companhia Jeju Air que se despenhou na Coreia do Sul.

Pensamento do dia: