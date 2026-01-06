Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz realizou cerimónia de passagem de chefia de turno

A Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, no âmbito do processo de reorganização interna e de fortalecimento do modelo de comando e controlo, realizou, esta manhã, a cerimónia de passagem de chefia de turno.

No fundo, falamos da entrega formal do comando operacional por parte dos Chefes de 2.ª Classe, no desempenho de funções de Chefes de Secção, aos Chefes de Turno, que passam a assumir o comando direto dos respectivos turnos.

"Este acto reveste-se de um significado simbólico e operacional relevante, representando a continuidade da cadeia de comando, o reforço da disciplina e da autoridade funcional, bem como a confiança no quadro de chefias da Companhia", aponta nota da Câmara Municipal de Santa Cruz, que acrescenta que o objectivo é o de "garantir maior eficácia operacional e uma resposta cada vez mais pronta e eficaz ao serviço da população do concelho de Santa Cruz".