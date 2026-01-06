Joana Silva garante que a convenção para colonoscopias é renovável

Joana Silva, do PSD, garante que a convenção para a realização de colonosciopias se mantém e com resultados muito positivos e diz que "não é verdade" o que diz o JPP, uma vez que a "convenção não se limita a um ano" e é renovável.

A deputada leu pontos do acordo em que fica claro que a convenção não tem limite de renovações e que essa decisão resulta das necessidades dos serviços.

A convenção, assegura, tem sido muito positiva para a diminuição das listas de espera.