Ucrânia garante que só faltam "os detalhes" para acordo de paz

A Ucrânia garantiu hoje que já há 90% de concordância entre as parte envolvidas na criação de um acordo de paz que ponha fim à guerra com a Rússia e que só faltam "os detalhes".

A informação foi divulgada pelo secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, na rede social Telegram, sobre uma proposta de paz que está em negociação entre Kiev, delegações de países europeus, representantes da União Europeia, da NATO e dos Estados Unidos.

"Discutiram as garantias de segurança, os pontos do plano de paz, a recuperação económica e questões político-militares. A maior parte das posições, 90% do plano de paz, já foram acordadas. Estamos a trabalhar nos detalhes", escreveu Umerov.

Nos últimos dias intensificaram-se as ações diplomáticas em torno da Ucrânia, com o objetivo de alinhar posições e estratégias conjuntas, antecedendo o encontro de líderes ocidentais, maioritariamente europeus, que integram a chamada "Coligação dos Dispostos" que está previsto para terça-feira em Paris.

No sábado, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, escreveu na rede social X que os esforços para travar a guerra desencadeada pela invasão russa da Ucrânia devem resultar numa paz que dure décadas.

"As nossas discussões avançam em três direções chave: garantias de segurança, reconstrução e um quadro básico para uma reconstrução real" e uma "paz para décadas" afirmou.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).