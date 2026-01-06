JPP quer renovação da convenção para garantir colonoscopias

Alfredo Gouveia apresentou um projecto de resolução, do JPP, que recomenda ao Governo Regional a "renovação da convenção para a prestação de cuidados de saúde, na área da gastroentereologia, pacote de colonoscopias, aos utentes do Serviço Regional de Saúde".

O deputado sublinha que o SESARAM "não está a dar resposta" às necessidades deste exames e lembra que a convenção termina já em Fevereiro. O JPP defende que a acordo se mantenha até à entrada em funcionamento do novo hospital.