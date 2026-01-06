Associação Garouta do Calhau 'canta os reis' na Assembleia Legislativa da Madeira

A Associação Garouta do Calhau esteve, há momentos, na Assembleia Legislativa da Madeira, para 'cantar os reis'. O momento foi vivido com grande entusiasmo, no intervalo da sessão plenária que decorre esta terça-feira.

Os deputados eleitos à Assembleia Legislativa assistiram ao momento musical, que contou com dezenas de utentes dos espaços da Associação Garouta do Calhau, dando vida a esta que é uma tradição junto dos madeirenses.