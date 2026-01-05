Tradição madeirense do Cantar dos Reis regressa ao Mercado da Penteada

A Câmara Municipal do Funchal assinala, pelo quinto ano consecutivo, o Cantar dos Reis no Mercado da Penteada. A iniciativa realiza-se hoje, 5 de Janeiro, pelas 12h00.

"Esta festividade, profundamente enraizada na tradição madeirense e celebrada um pouco por toda a ilha, simboliza o espírito de comunhão e partilha característico do povo madeirense, reunindo famílias, amigos e vizinhos que saem à rua para cantar 'As Janeiras' e confraternizar", indica nota à imprensa.

A edição deste ano contará com a participação de dois grupos de cantares de cariz tradicional: o Centro Comunitário Regional e o Centro Comunitário do Funchal, que irão abrilhantar este momento festivo.

A autarquia destaca o papel fundamental dos empresários e comerciantes locais na sustentabilidade e vitalidade dos Mercados Municipais, promovendo, através desta iniciativa, a valorização das tradições e o reforço da identidade destes espaços emblemáticos.

Diz ainda que os mercados municipais continuam a afirmar-se como pilares essenciais da economia local, promovendo a qualidade, a proximidade e a autenticidade dos produtos e serviços disponibilizados.

O Município do Funchal convida toda a população a associar-se a esta celebração, incentivando o envolvimento ativo da comunidade, o convívio e o fortalecimento dos laços entre visitantes, empresários e a autarquia.