Cantares dos Reis no Porto Santo aquecem noite fria

Perante uma noite fria de Janeiro, o Cantar dos Reis aqueceu o ambiente, no centro da cidade do Porto Santo.

Numa iniciativa da Câmara Municipal, quatro grupos - do Centro Comunitário da "ilha dourada", Grupo Folclórico, finalistas da escola secundária e os Amigos do Cantar - animaram muito a praça do município.

Nuno Batista disse ao DIÁRIO que esta "é uma iniciada com largos anos, que consegue sempre as pessoas e é uma tradição que tem de continuar como é óbvio".

O evento conseguiu juntar centenas de pessoas, que apesar de estar uma noite muito fresquinha, não quiseram faltar ao Cantar dos Reis no Porto Santo.

Os quatro grupos foram recebidos na Câmara Municipal do Porto Santo.