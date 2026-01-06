Subsídio de mobilidade domina o debate na Assembleia

O PSD e o JPP já anunciaram a vontade de apresentar pedidos de inconstitucionalidade da portaria que regulamenta o subsídio de mobilidade.

O anúncio foi feito por Bruno Melim e sublinhado pelo líder parlamentar, Jaime Filipe Ramos que não aceita que o governo da República retire direitos aos madeirenses e defende uma posição conjunta do parlamento regional.

Élvio Sousa, do JPP, anunciou que vai avançar, já na quinta-feira, com um pedido de inconstiotucionalidade.