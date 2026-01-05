Tradição do Cantar dos Reis celebrada no coração do Funchal

A tradição popular madeirense de Cantar os Reis volta a cumprir-se esta noite no Funchal, com dezenas de participantes a convergirem para o Jardim Municipal, onde se celebra uma das mais emblemáticas manifestações culturais da quadra natalícia.

Famílias, amigos e vizinhos mantêm viva a prática ancestral de sair à rua na noite de 5 para 6 de Janeiro, cantando de porta em porta, num ritual que une gerações e comunidades. No auditório do Jardim Municipal do Funchal, o evento enche-se de cor, música e animação, com cânticos tradicionais, trajes típicos, adereços e instrumentos regionais, numa evocação dos Reis Magos e do início do Ano Novo.

Como manda a tradição, haverá distribuição de 30 metros de bolo-rei, 40 kg de bolo e 20 litros de ginja do Curral das Freiras, num momento que junta música, fé e comunidade no coração da cidade.

Criada em 1994, a iniciativa afirma-se como uma referência do cartaz cultural e turístico da Madeira, integrando lapinha gigante, presépio vivo e diversas surpresas artísticas, num ambiente de convívio e celebração da identidade madeirense.

Organizado pela Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira, o evento integra o Programa de Festas de Fim de Ano do Governo Regional e conta com a participação de vários grupos das Casas do Povo, que trazem ao palco vivências, usos e costumes das suas localidades, preservando e divulgando o património cultural imaterial da Região.