Enxurradas na Venezuela levaram ao repatriamento de vários madeirenses há 26 anos

Foi há precisamente 26 anos que se deu o início oficial do repatriamento de portugueses que se encontravam na Venezuela, na sequência de fortes enxurradas que destruíram o Estado de Vargas.

As viagens foram pagas pelo Estado português, mas houve vários madeirenses que optaram por sair do país com os seus próprios meios. O DIÁRIO, na sua edição de 6 de Janeiro de 2000 trouxe o relato de dois madeirenses.

Armando Abreu acolheu 42 familiares em sua casa, que tinham sido afectados pela enxurrada. Posteriormente, alugou, com a ajuda de amigos, apartamentos para albergar toda a gente.

Já João Manuel Lucas, também ele madeirense, auxiliou no socorro a várias pessoas que tinham sido atingidas por este temporal.