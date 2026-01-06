Salário médio cresce 26% em cinco anos

Rendimento atinge máximo histórico na Região e aumento do ordenado mínimo para os 980 euros é hoje votado no parlamento. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 6 de Janeiro.

O maior destaque gráfico da primeira página é dedicado à situação na Venezuela. A intervenção norte-americana provocou um aumento significativo da procura de bens de primeira necessidade, com a compra de produtos essenciais a duplicar no país. Dois terços da rede de supermercados venezuelana são detidos por madeirenses, que acabam por sustentar grande parte do abastecimento alimentar. Em paralelo, Nicolás Maduro declara-se inocente no tribunal de Nova Iorque, onde o processo judicial prossegue, estando a próxima audiência marcada para 17 de Março.

Na mobilidade regional, uma em cada cinco passagens da Porto Santo Line é desperdiçada, apesar da disponibilização diária de 100 bilhetes aéreos para compensar a paragem do navio para manutenção. No ano passado 562 viagens compradas não foram utilizadas.

"Região exige a Bruxelas POSEI autónomo e reforçado" é outra das notícias que marca a actualidade.

A edição de hoje inclui ainda uma entrevista à engenheira madeirense Anabela Teles, que concretizou o sonho de trabalhar na Fórmula 1, integrando a Cadillac F1 Team.

