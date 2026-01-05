Vila da Ponta do Sol recebe a tradição dos 'Cantares de Reis' esta noite

A tradição dos Cantares de Reis cumpre-se esta noite, na Vila da Ponta do Sol, com um espectáculo que terá lugar junto ao presépio, na Avenida 1.º de Maio, a partir das 21h45.

A iniciativa tem como objectivo a recolha, valorização e divulgação das cantigas de Reis existentes no concelho e conta, nesta edição de 2026, com a participação de nove grupos, oito do concelho da Ponta do Sol e um grupo convidado da Calheta. O espectáculo será transmitido em direto pela RTP Madeira.

Grupos participantes desta edição:

a Escolinha de Folclore do Grupo de Ponta do Sol

a Tuna do Carvalhal e Carreira

o Grupo de S. Caetano

o Grupo D’Canto a Canto da Calheta

o Grupo de Folclore de Ponta do Sol

o Grupo de Cantares 50+ da Casa do Povo da Ponta do Sol

o Grupo de Pastores do Monte da Ponta do Sol

o Grupo da Madalena do Mar

o Grupo dos Seca Pipas

Segundo a nota enviada, cada grupo apresentará uma cantiga de Reis e uma romagem de Natal, num programa que reflecte a diversidade desta tradição no concelho.

O espectáculo dos Cantares de Reis na Ponta do Sol teve início em 2005 e assinala este ano 20 anos de realização. Inicialmente apresentado no Centro Cultural John dos Passos, o evento passou mais tarde para a Avenida do Mar, junto ao presépio, local onde decorre actualmente.

Para além do espectáculo, a tradição dos Reis mantém-se no concelho através de grupos que, entre hoje e amanhã, percorrem casas de familiares, amigos e vizinhos, prolongando as celebrações até ao Santo Amaro.

O espectáculo “Cantares de Reis na Ponta do Sol” é organizado pelo Grupo de Folclore da Ponta do Sol, em parceria com a Câmara Municipal da Ponta do Sol, com o apoio da RTP Madeira.