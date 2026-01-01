Incêndio mortal num bar na Suiça

Um incêndio num bar da estância de ski de Crans Montana, na Suíça, provocou vários mortos e feridos, segundo informação da polícia local citada pela imprensa suíça.

Sem avançar pormenores sobre o número de vítimas, a informação da polícia refere que o incêndio foi muito violento e começou cerca das 01:30 (00:30 em Lisboa) depois de se terem registado várias explosões durante a festa de passagem de ano que decorria no bar 'Le Constellation,'.

Um porta-voz da polícia citado pela agência Associated Press adiantou que no interior do bar estavam "mais de 100 pessoas" e que "há muitos feridos e muitos mortos".

Crans Montana é uma estância de desportos de inverno que atrai turistas de todo o mundo.