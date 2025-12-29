 DNOTICIAS.PT
Turista alemão resgatado na Levada dos Balcões após mal-estar súbito

Um turista alemão, de 57 anos, foi resgatado ao início desta tarde na Levada dos Balcões, na zona do Ribeiro Frio, após ter sofrido um mal-estar súbito.

De acordo com o que foi possível aferir, o homem terá desmaiado, associado a um quadro de hipoglicemia. O turista foi inicialmente assistido por duas médicas que se encontravam no local.

Posteriormente, às 15 horas, foram mobilizadas duas viaturas e seis elementos dos Bombeiros Voluntários de Santana, que procederam ao resgate e transporte da vítima para os serviços de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A ocorrência ficou resolvida, não havendo registo de feridos.

