Turista resgatada nas 25 Fontes

Uma mulher, de 32 anos de idade, de nacionalidade Checa, ficou ferida na sequência de uma ocorrência de busca e resgate terrestre registada hoje na Levada das 25 Fontes, no concelho da Calheta.

Segundo conseguimos apurar, o alerta foi dado por volta das 12h30, mobilizando meios para uma operação de busca e resgate de pessoas naquele percurso turístico. A vítima sofreu ferimentos, obrigando à activação de um dispositivo alargado de socorro.

Face à localização e às dificuldades de acesso, terá sido solicitado o apoio do helicóptero, que descolou do Centro de Meios Aéreos da Cancela para efectuar o transporte da vítima.

No total, estiveram envolvidos 13 operacionais, apoiados por três viaturas e um meio aéreo. A operação contou com a intervenção dos Bombeiros, da Polícia Florestal e da coordenação do CROS-RAM.

A vítima foi resgatada do local e encaminhada para tratamento hospitalar. As circunstâncias em que ocorreram os ferimentos não foram, para já, detalhadas.