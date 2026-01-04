FC Porto procura fechar primeira volta com sete pontos de avanço

O FC Porto tem hoje a oportunidade de concluir a primeira volta da I Liga de futebol com sete pontos de avanço para o segundo classificado, caso vença nos Açores o Santa Clara.

Com apenas um empate cedido nos 16 jogos disputados - 0-0 na receção ao Benfica -, os 'dragões', a protagonizarem o melhor arranque de sempre de um campeonato, podem capitalizar o deslizar do bicampeão Sporting na ronda, ao empatar 1-1 no Minho diante do Gil Vicente, e alargar para sete pontos o seu avanço sobre os 'leões', caso triunfem em Ponta Delgada.

Por seu turno, o Santa Clara já colocou grandes dificuldades aos outros dois 'grandes', impondo mesmo um empate 1-1 na Luz com o Benfica, enquanto saiu derrotado dos Açores pelo Sporting por 2-1, num jogo que terminou em polémica.

Além do Santa Clara-FC Porto, a 17.ª e última jornada da I Liga fecha hoje com os jogos Rio Ave-Casa Pia, embora ainda faltem disputar dois encontros em atras da 16.ª jornada.