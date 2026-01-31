Mais de 400 pessoas com traumas em acidentes de limpeza e reconstrução

Mais de 400 pessoas deram entrada nas urgências do hospital de Leiria com traumas devido a situações relacionadas com acidentes em trabalhos de limpeza e reconstrução, anunciou hoje a Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Leiria.

"Até ao momento [pelas 13:00], registaram-se 424 entradas de doentes com trauma, um deles em estado crítico, neste momento de situações decorrentes de acidentes na realização dos trabalhos de limpeza e reconstrução", refere uma informação da ULS enviada à agência Lusa que reporta dados desde o início da depressão Kristin.