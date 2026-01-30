Seguro sugere ao Governo que peça alargamento de prazos do PRR para ajudar na reconstrução

O candidato presidencial António José Seguro sugeriu hoje ao Governo que peça o alargamento dos prazos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), visando libertar capacidade na construção civil para reconstruir infraestruturas afetadas pela tempestade Kristin.

"Queria fazer uma sugestão ao Governo, se for possível, que no âmbito da negociação do PRR pudesse haver da parte da União Europeia o alargamento do prazo para a concretização de algumas obras que exigem construção civil", disse hoje António José Seguro aos jornalistas em Oliveira de Azeméis (distrito de Aveiro), após uma visita ao grupo industrial Simoldes.

Para o candidato presidencial, "neste momento é necessário libertar a capacidade de construção civil para acudir às pessoas que tiveram danos nas suas casas e também em termos de infraestruturas públicas e de arruamentos".

"Se for possível, eu penso que era uma boa ajuda que a União Europeia podia dar a Portugal", defendeu o candidato apoiado pelo PS, afirmando que a sua sugestão decorreu de "contactos e conversas" que tem mantido "com autarcas e empresários", sendo necessário "acudir com todos os instrumentos públicos e privados".

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de dia 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.

A lista dos concelhos abrangidos não foi ainda divulgada.