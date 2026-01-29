Governo está a estudar formas de financiamento para reconstrução

O primeiro-ministro disse hoje que o Governo está a estudar as formas de financiamento e mecanismos para apoiar a reconstrução das zonas afetadas pelo mau tempo, assegurando que as populações terão ajudas.

"Hoje, ao início da manhã, o Conselho de Ministros resolveu decretar a situação de calamidade para todas as zonas que foram afetadas. Com isso, não direi que elevámos nenhuma prontidão em termos de recursos e meios disponíveis (...), o que começámos a desenhar são os mecanismos para, de uma forma mais célebre, mais rápida, menos burocrática, mais expedita, podermos colocar todos os trabalhos de recuperação no terreno", afirmou Luís Montenegro, em Leiria, um dos concelhos mais afetados pela depressão Kristin.

Segundo o chefe do executivo, nesta fase o Governo está a incluir na resolução "um conjunto de instrumentos que irá estar à disposição de todos os municípios, com a coordenação das comissões de coordenação e desenvolvimento regional, com todos os departamentos do governo".

O objetivo será ter "formas mais rápidas, mais expeditas, mesmo do ponto de vista dos procedimentos, excecionando algumas exigências que em condições normais alguns procedimentos teriam de ter, para poder o mais rápido que seja possível repor o essencial".

"Isso vai, naturalmente, também comportar um esforço financeiro grande e nós estamos neste momento a estudar a melhor fonte de financiamento, sendo certo que as pessoas não deixarão de ter essas ajudas", assegurou.