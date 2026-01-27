Bruno Melim diz que apenas 6,8% das viagens ficam acima dos 400 euros

Desde que foi implementado, a subsídio social de mobilidade fez aumentar de forma significativa o número de viagens dos madeirenses, com muito menos custos, garantiu Bruno Melim.

O deputado social-democrata acusa o JPP de "nunca conseguir votar a favor de resoluções a favor dos madeirenses", como aconteceu no diploma que altera o SSM.

Bruno Melim contraria as afirmações do líder da oposição e garante que apenas 6,8% das viagens têm preços acima do tecto de 400 euros.