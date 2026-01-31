PSP reforça prevenção do bullying e proximidade nas escolas

A Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira reforçou a importância do trabalho de proximidade nas escolas, no âmbito do programa Escola Segura, sublinhando o papel da polícia na prevenção e sensibilização junto da comunidade escolar.

Numa publicação feita nas redes sociais, o Comando Regional destaca que a presença dos agentes em meio escolar não se limita à protecção, mas "também para ensinar, ouvir e prevenir."

As acções desenvolvidas nestas palestras passam por momentos de partilha, esclarecimento de dúvidas e promoção de comportamentos seguros.

Entre os temas abordados com maior frequência está o bullying, com a PSP a apostar na consciencialização para o respeito pelo outro, na identificação de sinais de risco e na importância de pedir ajuda sempre que necessário.

A entidade realça, ainda, que o acompanhamento das crianças e jovens em contexto escolar contribui para a construção de um ambiente mais seguro e humano, procurando estar próxima dos alunos ao longo do seu percurso de crescimento.