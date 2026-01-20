PSP reforça fiscalização rodoviária

O Comando Regional da PSP na Madeira vai reforçar, entre 20 e 26 de Janeiro de 2026, as acções de fiscalização rodoviária em todo o território da sua área de responsabilidade, no âmbito da Operação “Viajar sem Pressa”.

A iniciativa tem especial incidência no controlo de velocidade, tendo em conta que o excesso reduz o controlo do veículo e aumenta a distância de reacção e de travagem, tornando os sinistros mais difíceis de evitar e, quando acontecem, mais graves.

Durante esta semana, a fiscalização será igualmente dirigida a outros comportamentos de risco, como o uso indevido do telemóvel durante a condução, o desrespeito do sinal vermelho, a condução sob influência de álcool e de substâncias psicotrópicas, a não utilização de capacete, bem como a realização de manobras sem sinalização e ultrapassagens irregulares.

Estão previstas operações de controlo de velocidade, sobretudo em locais com maior sinistralidade e em zonas associadas a corridas ilegais, com o objectivo de prevenir comportamentos perigosos e reforçar a segurança rodoviária.

A PSP apela à responsabilidade dos condutores, aconselhando a condução segura, o respeito pelos limites de velocidade e a protecção da própria vida e da dos outros utentes da estrada.