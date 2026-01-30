Comando da PSP promoveu curso de técnicas de intervenção policial

Entre os dias 12 e 30 de Janeiro, o Comando Regional da Madeira da PSP promoveu um curso de técnicas de intervenção policial para equipas de intervenção rápida (CTIP-EIR).

A PSP refere, através de uma publicação nas redes sociais, que o curso teve uma carga horária de 105 horas e integrou formação em período diurno e noturno, assegurando uma preparação exigente e ajustada às realidades operacionais. A acção formativa contou com 5 formadores e 16 formandos.

"O CTIP-EIR é um curso de especialização que visa dotar os polícias das EIR deste Comando Regional de competências técnico-táticas para intervir de forma articulada, célere e eficaz em situações de elevado risco operacional, reforçando a prontidão e a capacidade de resposta da PSP às necessidades da população", explica.

