Nova operação da PSP nas escolas a partir de hoje contra a violência

A PSP inicia hoje nas escolas uma nova operação contra a violência, depois de no ano letivo passado ter contabilizado mais de 2.000 crimes dentro do recinto escolar, como ofensas corporais, ameaças ou injúrias.

Em comunicado, a PSP explica que a operação "Violência? Não obrigado!" vai decorrer até final do mês e é dirigida aos alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário.

No ano letivo 2024/2025, a PSP registou 2.791 ocorrências criminais, num total de 3.257 crimes - na mesma ocorrência podem ser verificados vários crimes -, menos 5,3% do que em 2023/2024.

Destes crimes, 2.092 tiveram lugar no interior do recinto escolar e 136 nos percursos casa-escola-casa ou nos percursos para frequência de atividades extracurriculares.

Ofensas corporais, ameaças e injúrias continuam a ser as tipologias mais comuns dos crimes praticados em contexto escolar, segundo a PSP, que com esta operação preventiva se associa ao Dia Escolar da Não Violência e da Paz, que se celebra a 30 de janeiro.

Até final do mês, a PSP vai desenvolver ações para sensibilizar toda a comunidade escolar para temas como a violência em contexto escolar, o uso e posse de armas e a delinquência juvenil e acredita que é esta sensibilização que tem contribuído para a diminuição das ocorrências criminais em contexto escolar.

Durante o decorrer destas ações, além de ser caracterizada a delinquência juvenil e de ser explicado aos alunos o que os pode levar a adotar comportamentos violentos, bem como as consequências, são ainda alertados para o facto de, apesar de serem menores, se praticarem factos que possam ser qualificados como crime, haverá consequências que poderão interferir com o seu futuro.

A par desta componente de sensibilização, os alunos são ainda incentivados a resolverem os seus conflitos de forma pacífica, com recurso ao diálogo e não à violência.

Os polícias das Equipas do Programa Escola Segura que desenvolvem estas ações ensinam aos alunos algumas dicas para resolverem os conflitos, métodos para se acalmarem quando se sentem revoltados, explicando igualmente a quem podem recorrer para pedir ajuda.

A PSP lembra ainda que qualquer denúncia pode ser feita ou de forma presencial, numa esquadra, ou através do e-mail [email protected] .