PSP alerta as populações de Coimbra e Leiria para se manterem em segurança em casa

A Polícia de Segurança Pública (PSP) alertou hoje as populações dos distritos de Coimbra e de Leiria para se manterem em segurança nas suas habitações, disse à agência Lusa fonte oficial.

Fonte oficial da PSP avisou que há "estradas intransitáveis e árvores caídas", e pediu que as pessoas não saiam de casa.

Também à Lusa, o comandante distrital de Leiria da PSP, Domingos Urbano Antunes, pediu às pessoas para que "mantenham a calma, que fiquem em casa e não circulem na via pública", para que os trabalhos das organizações de socorro possam ser feitos.

"As estradas estão totalmente cortadas, o que não permite a circulação em todos os eixos à volta da cidade, o que significa que se as pessoas circularem estão a causar engarrafamentos e não estão a permitir que as forças de socorro e concretamente a polícia e os bombeiros possam socorrer as pessoas", avisou.

Domingos Urbano Antunes esclareceu, pelas 07:00, que "não há nenhum registo de vítimas mortais", mas que as autoridades estão "a tentar socorrer as pessoas" que pediram auxílio.

Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial para nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, para fazer face à depressão meteorológica que está a atravessar Portugal esta madrugada.

O distrito de Coimbra, até Aveiro, a norte, e até Leiria, a sul, é a zona de maior risco à passagem da depressão Kristin, que sucede à depressão Joseph e que o IPMA qualificou como "ciclogénese explosiva", termo utilizado para depressões de forte intensidade, tanto em vento como em chuva.