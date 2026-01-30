Rua da Levada de Santa Luzia passa a ser de sentido único

Esta sexta-feira, 30 de Janeiro, entrou em vigor o sentido único de circulação na Rua da Levada de Santa Luzia, no troço compreendido entre a Rua do Til e o Caminho dos Saltos.

A alteração é acompanhada por nova sinalização rodoviária já instalada no local. A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria apela ao à atenção à nova sinalética, assim como ao cumprimento das regras de trânsito.

"A Junta de Freguesia agradece a colaboração e compreensão de todos os moradores e utilizadores da via", refere.

Nos comentários da publicação há quem refira que, apesar da nova sinalização, foram registadas situações de alguns condutores a circular em sentido contrário.