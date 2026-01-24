Lar Adventista em São Roque pretende ampliar instalações

A Delegação Regional da Madeira da Assistência Social Adventista assumiu, ontem, a intenção de ampliar o espaço físico do Lar Adventista em São Roque, permitindo mais e melhores recursos tanto para os utentes como para todos os que aqui trabalham.

A revelação foi feita aquando da visita da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, e da presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves. A visita teve como objectivo acompanhar de perto o trabalho desta Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) com duas valências direccionadas para o apoio e protecção da população idosa: uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) e um Centro de Dia.



"O projecto de ampliação reflete o compromisso contínuo da direção em inovar e melhorar os seus serviços. A pretensão é criar instalações mais modernas e funcionais, potencialmente incluindo novos espaços de convívio, áreas de terapia e o já planeado gabinete de saúde e bem-estar, sempre com o foco em proporcionar um ambiente ainda mais acolhedor, seguro e estimulante para os seus utentes", aponta nota à imprensa.

“É com grande admiração que testemunhamos o espírito pró-activo e a dedicação exemplar do Lar Adventista, uma instituição com mais de 20 anos de experiência ao serviço da população sénior da nossa Região", afirmou Paula Margarido. A governante assumiu que "este plano de ampliação é mais uma prova do seu compromisso inabalável com a qualidade de vida dos nossos idosos, antecipando necessidades e procurando sempre as melhores respostas. É um parceiro social de valor inestimável".